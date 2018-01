FOTOS Docents per la República es mobilitza a Vic per defensar l'escola catalana

A Vic concentració de DxR amb lectura del manifest i actuació musical #StopRepressióDocents #FerreriGuàrdia10G pic.twitter.com/yXJmfkb7Ii — Docents per la Repúbica Osona (@DocentsxRepOson) January 10, 2018

La gent concentrada a la Plaça del Vi, de Girona. #StopRepressióDocents #FerreriGuàrdia10G pic.twitter.com/47NwxCSTO7 — Docents x República ✏️ (@DocentsxRep) January 10, 2018

Més de 300 persones han omplert aquest dimecres al vespre la Plaça Major de Vic per reivindicar el model d'escola català sota el lema "No ens toqueu... l'educació". La capital d'Osona i una dotzena de ciutats més com Manresa, Girona o Valls han estat l'escenari de les reivindicacions dels docents i la ciutadania en general per manifestar el seu suport a l'escola catalana i denunciar la repressió que viuen actualment alguns mestres i professors per exercir la seva feina.Les concentracions, organitzades per la plataforma Docents per la República (DxR) i els Comitès de Defensa de la República (CDR Catalunya), han coincidit amb l'aniversari del naixement de Francesc Ferrer i Guàrdia, destacat pedagog impulsor de l'escola moderna i perseguit per adoctrinar infants. Ferrer i Guàrdia va ser afusellat l'octubre de 1909 acusat injustament de ser l'instigador de la Setmana Tràgica.Un dels membres de la plataforma a Osona ha destacat que un dels problemes és la pròpia autocensura dels professors, però ha afegit que cal parlar del què passa, "no es pot mantenir els alumnes aïllats de la realitat".