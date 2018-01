L'Esquirol i Taradell enceten la festa dels Tonis a Osona

Tonis

La festa del, una de les tradicions més arrelades a la comarca d'Osona, torna puntual a la seva cita, a principis d'any. El passant dels Tres Tombs, amb carruatges i cavalls de tota mena, se celebrarà aquest cap de setmana a dues poblacions de la comarca: l'Esquirol i Taradell.En concret, aquest dissabte es farà a l' Esquirol , on té més de 140 anys d'antiguitat. La jornada arrencarà a les 9 del matí amb un esmorzar per als participants. A les 11:30 h hi haurà la tradicional benedicció dels animals davant l’església i passant pels carrers del poble, acompanyats de l’Agrupació Musical del Maresme. Aquesta mateixa orquestra mataronina serà l’encarregada d’oferir el concert de tarda a la pista de la Cooperativa a les 5. Entrada gratuïta..El diumenge serà el torn del passant de Taradell, declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya l'any 2011. A la locallitat ja se celebraran actes durant tot el cap de setmana ( podeu consultar aquí el programa ).Com cada any, els actes més destacats de la festa de Taradell són el pregó, l'elecció de l'Hereu i el passant dels Tres Tombs. Aquest any, s’organitzen novament altres esdeveniments paral·lels com el 5è concurs d’instagram Tonis de Taradell que s’organitza amb la col·laboració de la comunitat InstaOsona; la VI Trobada d’Autocaravanes o la Fira Duros a Quatre Peles, organitzada per l’Agrupació de Botiguers de Taradell.Aquest any l’exposició temàtica està dedicada a la dona pagesa i es presentarà i inaugurarà el dissabte a la tarda, posteriorment a la taula rodona, moderada per la periodista Mercè Cabanas,on hi participaran Maria Parramon Freixenet, d’Essència Rural i Pagesa; Rosa Pruna Esteve de l’Associació Femenina del Medi Rural i de Brígida Lorenzo, responsable de polítiques transversals i d’igualtat del Departament d’Agricultura de la Generalitat.El Toni d’Honor d’enguany recaurà al programa El Foraster de TV3, presentat per Quim Masferrer.Com cada any, la tradicional jornada anirà passant per diferents municipis de la comarca i s'allargarà uns quants mesos. A més d'aquestes quatre poblacions, també se celebra a Centelles, Manlleu, Santa Eugènia de Berga, Perafita, Folgueroles, Tona, Calldetenes i Prats de Lluçanès, entre d'altres.

