L'empordanès Josep Plaja guanya el Concurs de pintura ràpida de Manlleu

El pintor Josep Plaja, del poble d’Esclanyà, al Baix Empordà, es va endur aquest diumenge el primer premi del Concurs de pintura ràpida de Manlleu, dotat amb 300 euros. La matinal de pluja no va ser un impediment perquè 23 persones participessin en un certamen que ja suma 36 anys.



El jurat, format per Joan Manel Mora, Antonio Anglada, Josephine Álvarez, Núria Comajoan i Judit Roquet, també va premiar en segon lloc Albert Giménez, de 25 anys i de Caldes de Malavella, i en tercer lloc el sabadellenc Joan Coch. Ambdós van rebre també 300 euros. Per últim, el premi Gremi dels Tonis de Manlleu va ser per la moianesa Aida Mauri, que era la vigent campiona del Concurs, i que va rebre 250 euros.



Ara els quadres dels participants es poden veure a la sala d’exposicions de Can Puget fins al 28 de gener en horari de 6 a 8 del vespre de dijous a diumenge.