La bandera espanyola ja oneja a la façana de l'Ajuntament de Torelló, tal i com marcava una sentència del jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona que el consistori de la Vall del Ges va rebre el passat 2 de gener. La resolució amenaça amb una multa i l'obertura de diligències penals si no es donava compliment a l'ordre.



Finalment, el consistori ha col·locat l'ensenya espanyola al pal central de la façana, entre la senyera i la municipal. De fet, l'espanyola ha ocupat el lloc de l'estelada, que s'ha traslladat al balcó. L'Ajuntament de Torelló ja va fer prendre les mides per construir un quart pal, i poder encabir en el mateix espai les tres banderes que hi havia fins ara, més l'espanyola. Des del consistori han assegurat que la instal·lació del nou pal es farà tan aviat com estigui construït.