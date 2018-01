La temporada del Cirvianum de Torelló presenta una vintena d'espectacles i serà «de llagrimeta»

El responsable de programació de la nova temporada del teatre Cirvianum de Torelló, Pep Tines, ha explicat aquest dimarts que es tracta d'una de les "millors" programacions dels darrers temps tant a nivell artístic com cultural. A més, Tines ha destacat que pel tipus d'espectacles que s'ha programat, també serà una temporada "de llagrimeta". En total, el Cirvianum oferirà més d'una vintena d'espectacles, amb una programació que començarà aquest cap de setmana i s'allargarà fins el mes de juny.



L'espectacle inaugural serà Federico García de Pep Tosar, una obra que incorpora teatre, dansa i música i està basada en l'obra i vida del poeta Federico Garcia Lorca. Un altre dels espectacles destacats és El metge de Lampedusa, una història colpidora sobre el drama de les persones refugiades.



Tines ha assenyalat que la vintena d'espectacles que incorpora la temporada que s'estrena aquest diumenge són de qualitat "contrastada". La pluralitat de la programació també és un tret distintiu de la programació, ha destacat, ja que es poden trobar espectacles de música, teatre, poesia, titelles, dansa, màgia i també pels més petits.



A banda de l'obra que obrirà la temporada, Tines també ha destacat l'espectacle de dansa hip-hop dels Brodas Bros o el concert de Maria Arnal i Marcel Bagés. Un dels espectacles que es farà fora del teatre Cirvianum és Ventura a la casa Joanet de Pujols, amb dues funcions per a 30 persones. Altres artistes que passaran per l'escenari del Cirvianum seran els Astrio o el Mag Lari. El teatre osonenc també acollirà un dels èxits de la temporada a Barcelona, Les noies de Mossbank Road.



Pep Tines ha explicat que el Cirvianum ha reprès el contacte amb els altres teatres d'Osona, l'Atlàntida i Calldetenes. En concret, els tres teatres participen d'un cicle que promou la programació d'un espectacle que giri al voltant d'una mateixa temàtica, en aquesta ocasió "Acolliment i integració". La proposta torellonenca és El metge de Lapedusa, amb Xiscu Masó, que explica la història colpidora del drama de les persones refugiades a l'illa italiana. En col·laboració amb la resta de teatres, el Teatre Cirvianum de Torelló també acollirà Tornar, una obra de l'osonenca Noemí Morral, que ressegueix un camí cap a la reconciliació amb la vida, i que es podrà veure a Torelló, Calldetenes i Vic.



A banda del nou web, el Teatre Cirvianum també ha canviat la seva imatge gràfica. Entre les novetats, també destaquen dos nous abonaments: l'abonament Musicat i l'Abonament Dansat, que permeten l'accés a cinc espectacles per 45 euros i a 3 espectacles per 30 euros respectivament.



La regidora de Cultura, Núria Güell, ha volgut denunciar el "desconcert" amb què viu avui dia el món cultural del país, des de l'aplicació de l'article 155. Segons la regidora, les conseqüències tenen efectes "devastadors" que amenacen i posen en qüestió la feina feta des de fa molts anys. Güell, però també l'alcalde i el mateix Tines, han llançat un crit d'"auxili" per alertar del clima que està vivint la cultura arreu de Catalunya. El programador també ha destacat la incertesa que viu la cultura en aquests moments, "perquè és complicat programar o fer plans sense saber dels recursos de què es disposa".



L'alcalde, Santi Vivet, també ha parlat de la remodelació d'un teatre que vol ser "el teatre de la Vall del Ges", en referència al Cirvianum. El batlle ha explicat que enguany s'ha aprovat una partida de 30.000 euros per l'elaboració del projecte que contempli una nova platea i la millora de la climatització. Sense donar xifres exactes del cost de les obres, Vivet ha assenyalat que es tracta d'una inversió "molt important". El batlle espera poder tenir enllestit el projecte durant aquest 2018, cosa que permetria poder començar els treballs l'any vinent.