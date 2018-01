Torelló reprèn les obres de Can Jaumira

Acabat el parèntesi nadalenc, aquest dilluns s'han reprès les obres de Can Jaumira a Torelló. Per tant, aquesta tercera fase de les obres implicarà tallar completament el carrer Manlleu a l’alçada del carrer Cònsol, per la qual cosa no es podrà circular en tota la cruïlla. Mentre durin les obres, previsiblement fins a finals de gener o principis de febrer, s’habilitaran itineraris alternatius convenientment senyalitzats.



Aquesta important actuació ha de permetre minimitzar l’impacte de les pluges sobre aquesta zona ja que s’augmentarà de manera significativa la capacitat hidràulica de la xarxa de clavegueram. Per assolir aquest augment de capacitat s’instal·larà una nova canonada entre el carrer del Cònsol i el carrer Diputació, que recollirà els cabals que actualment vehiculen les canonades existents en aquest punt. Les obres van a càrrec de Construccions Icart i tenen un cost que frega els 200 mil euros.



A més de les afectacions sobre el trànsit, també es modifiquen els itineraris del bus. En sentit Vic, el bus passarà per l’avinguda Pompeu Fabra, carrer Collsacabra, plaça Joanot, carrer Congost, carrer Colomer i carrer Manlleu. En sentit Borgonyà, passarà pel passeig de la Vall del Ges i carrer Molí de Malianta, cap al carrer Balmes i plaça Sant Fortià.