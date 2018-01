Sessió de ciència i música per a nens a la biblioteca del barri de Montserrat de Torelló

Cartell de l'acte

La biblioteca del barri de Montserrat de Torelló acollirà el proper dimecres 17 de gener, a les 6 de la tarda, el BiblioLab de ciència i música "Això sí que vibra", adreçat a nens i nenes de 6 a 10 anys. El BiblioLab és un programa de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) que desenvolupa i dóna suport a accions que tenen com a finalitat l’accés al coneixement a través de l’experimentació i metodologies innovadores i creatives en un entorn col·laboratiu obert a la ciutadania.En aquesta proposta s’intentarà esbrinar d’on surt la música i els nens i nenes participants es convertiran en luthiers per tal d’explicar, amb l’ajut d’objectes quotidians i instruments, què és la vibració i com es produeixen els sons. Després, tots plegats crearan un instrument musical amb material reciclat.El BiblioLab de ciència i música "Això sí que vibra" és una bona oportunitat per experimentar amb el cos per descobrir les possibilitats d’emetre sons; i per entendre quins materials produeixen sons/vibracions diferents.Per tal de participar-hi cal fer una inscripció prèvia a les biblioteques de Torelló o als telèfons 93 859 40 43 (Dos Rius) i 93 859 27 50 (Barri de Montserrat).