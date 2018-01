Nani Roma abandona el Dakar després d'un aparatós accident

Nani Roma ha estat traslladat a l'hospital de Lima per culpa d'un traumatisme cranial i vertebral després d'un espectacular accident durant la tercera etapa del ral·li Dakar. El pilot de Folgueroles ha bolcat el seu Mini a uns 500 metres de la línia de meta i, tot i que ha pogut acabar l'etapa, el fort impacte ha obligat a dur-lo al centre hospitalari.Allà li han fet més proves per avaluar el seu estat físic i, a hores d'ara, està fora de perill. Tot i això, haurà de romandre a l'hospital i no podrà continuar la cursa.