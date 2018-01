El temporal del cap de setmana deixa fins a 75 cm de neu nova al Pirineu

Paisatge blanc a les Valls d'Àneu. Foto: Ramon Baylina/Meteopallars

Imatge de postal al llac de Puigcerdà. Foto: Ivan Sanz

El Montseny emblanquinat, vist des de Moià Foto: Josep Maria Costa

Les precipitacions en forma de neu d'aquest cap de setmana ha deixat gruixos d'entre 20 i 50 centímetres de neu nova per sobre la cota 1.800 metres, amb l'excepció del nord de l'Aran, on al Lac Redon es van acumular 74 centímetres, i al Ripollès, 65 centímetres a Ulldeter (2.410 m).Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la resta de valors més destacats són els 46 centímetres a Espot (2.519 m) i Ulldeter (1.999), els 45 centímetres de Sant Joan de L'Erm (1.720 m) i Malniu (2.230 m), els 43 de Certascan (2.400m), al Pallars Sobirà, i els 42 de Núria (1.971m). Pel que fa les pluges, es van registrar més de 100 mm a sectors del litoral i prelitoral, un episodi de precipitació que no es produïa de manera tan extensa i abundant des del 18 i 19 d'octubre. D'altra banda, el SMC ha detectat una activitat elèctrica "excepcional" per ser el mes de gener, amb 1.529 llamps sobre el territori català quan la mitjana és de 66 descàrregues.L'episodi de pluja i neu abundant d'aquest cap de setmana ha deixat quantitats destacades de pluja i neu nova, gràcies a l'arribada d'un profund solc a nivells mitjans i alts, amb formació d'una depressió sobre la península Ibèrica. La precipitació acumulada va superar els 50 mil·límetres en alguns sectors del Pirineu, especialment en cotes altes, i a la Terra Alta. Per contra, va ser inferior als 10 mm a diversos sectors de Ponent i del litoral central, amb acumulacions minses (menys de 5mm) a la Costa Daurada i el Delta de l'Ebre.En alguns casos, la precipitació va ser intensa, sobretot dissabte a la tarda i la vespre, quan en tres estacions es van superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Es tracta dels 31,8 litres per metre quadrat a Horta de Sant Joan (Terra Alta), dels 23,2 a Pinós (Solsonès) i dels 21,9 (Priorat). A Horta de Sant Joan, la tempesta va deixar un total de 86,6 mm al llarg de la tarda i vespre de dissabte i va anar acompanyada de molta calamarsa.Pel que fa el vent –del sud, sud-est i est que impulsava la depressió- es va deixar sentir amb cops de fins a 141,8 quilòmetres per hora a la Tosa d'Alp 2500; de 112,7 quilòmetres per hora a Navata (Alt Empordà), de 111,2 quilòmetre per hora al Port del Comte (2.316m) i els 110,5 quilòmetres per hora a Ulldeter (2.410). D'altra banda, també destaquen els 74,9 quilòmetres per hora de dissabte al vespre a l'Observatori Fabra de Barcelona i a Falset. Els cops de vent van arribar a ser molt violents en alguns punts, en forma de tornado, com per exemple a Cistella, Terrades i Darnius, a l'Alt Empordà . El fenomen es va iniciar a Navata cap a les 8.25 hores i va avançar cap al nord recorrent entre 15 i 20 centímetres i una amplada mitjana de 100 a 300 metres. De matinada, es va produir un altre fenomen similar a Cardona, tot i que encara no s'ha pogut determinar si es tracta d'un tornado o un esclafit.