Una sentència obliga l'Ajuntament de Torelló a penjar la bandera espanyola

Torelló penjarà la bandera espanyola Foto: ERC Torelló

Una sentència del jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona obliga l'Ajuntament de Torelló a penjar la bandera espanyola al balcó del consistori. L'ordre té un termini de cinc dies i l'Ajuntament la va rebre el passat 2 de gener.Segons fonts del consistori, s'ha decidit penjar-la després d'haver-ho consultat amb els serveis jurídics de l'AMI. De fet, la setmana passada ja es van prendre mides del balcó on s'instal·larà un nou pal perquè hi onegi l'ensenya espanyola.Ara per ara, a l'edifici municipal hi ha un pal amb la bandera de Torelló, un altre amb l'estelada i un darrer amb la senyera. Si no es compleix el mandat que recull la sentència, el consistori es podria enfrontar a una multa de fins a 1.500 euros i l'obertura de diligències penals.