L'enigmàtica fotografia de Puigdemont a Instagram d'una carretera del Ripollès

El president Carles Puigdemont ha compartit aquest dilluns a Instagram una enigmàtica fotografia d'una carretera amb el títol "Camins", fent referència a la popular cançó de Sopa de Cabra. La carretera és la de Molló venint des de la frontera amb la Catalunya Nord i la imatge és a tocar de Camprodon.Els seguidors del líder de Junts per Catalunya ràpidament han fet volar la imaginació amb hipòtesis sobre un possible retorn des de Bèlgica. De fet, el debat sobre si Puigdemont ha de tornar on no del seu exili a Brussel·les és sobre la taula.Junts per Catalunya va afirmar en campanya que Puigdemont tornaria en cas de guanyar les eleccions. Aquest matí, el president ha proposat ser investit a Brussel·les, amb l'anomenada "investidura telemàtica", i després tornar a Catalunya ja investit. Aquesta opció ha estat vetada per tota l'oposició.