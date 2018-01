Mor als 58 anys Khaled Khatib, coordinador del Banc de Sang a la Catalunya Central

Khaled Khatib, en una imatge d'arxiu Foto: Arxiu particular

El coordinador i promotor del Banc de Sang de la Catalunya Central, Khaled Khatib, va morir aquest diumenge, 7 de gener, a causa d'un infart, als 58 anys d'edat. De procedència libanesa i amb estudis previs d'infermeria va arribar a Catalunya de molt jove i, gràcies a la seva col·laboració amb l'entitat internacional Mitja Lluna Roja va poder establir contacte amb la Creu Roja i començar a treballar, l'any 1982, al Banc de Sang i Teixits, primer com a infermer i més tard com a promotor de les campanyes de captació.Feia gairebé 30 anys que Khatib vivia a la capital del Bages. Durant aquest temps, va formar part de la directiva del Cd'E Manresa.A hores d'ara no s'ha concretat el dia, l'hora i el lloc on es durà a terme la cerimònia de comiat.