La sentida carta dels fills de Joan Coma als presos polítics

Joan Coma, en una imatge d'arxiu. Foto: Josep M. Montaner

Emotiva carta dels fills del regidor de la CUP a Vic, Joan Coma, als presos polítics. Els infants, que comparteixen noms i edats amb els fills d'Oriol Junqueras, han volgut dedicar unes paraules als quatre dirigents independentistes reclosos tot recordant el dolor amb què van viure la nit que el seu pare, detingut per un presumpte delicte de sedició que finalment va quedar arxivat, va passar a l'Audiència Nacional."Sabem que la sola nit que el nostre pare va passar tancat a Madrid vosaltres, com tanta gent, també vau sentir el nostre dolor, les nostres pors", escriuen a la missiva. "Pensem molt en els vostres fills, que podrien ser els nostres amics", afegeixen. "El dolor que els grans senten és immens, però el nostre dolor, com a nens que som, és encara més gran"."No entenem perquè esteu tancats a la presó, però la veritat és que preferim no entendre-ho", diuen. I acaben amb un missatge als Reis d'Orient: "Els demanem que caiguin tots els Murs perquè només així es podran alçar totes les nostres llibertats".