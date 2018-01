Concentració a Vic de suport als docents catalans davant «la repressió»

Cartell de la concentració

Docents per la República (DxR), conjuntament amb altres entitats, ha convocat diversos actes arreu del país "en defensa del nostre model educatiu i en suport als docents en la seva tasca diària de transmissió de valors democràtics, de convivència i de llibertat". La iniciativa es fa coincidint amb l'efemèride del naixement de Francesc Ferrer i Guàrdia, aquest proper dimecres, 10 de gener. Tots els actes es faran a les 19 h. A Brussel·les es preveu organitzar un acte davant el monument de Ferrer i Guàrdia.En el cas de Vic, la convocatòria de DxR es fa conjuntament amb amb el CDR de l'Alt Ter. Els actes tindran lloc a la plaça major de Vic, a les 19 h i davant del rellotge. Tot seguit es llegirà el manifest de suport als docents "davant de la repressió, la por i l’autocensura que ens volen imposar", i per cloure tindrà lloc una breu actuació musical.Els actes confirmats a hores d’ara són: a Vic concentració a la plaça Major; a Girona, davant de l’Ajuntament; a la Bisbal d’Empordà, tertúlia a les Escoles Velles; a Reus, concentració; a Valls, concentració; a Granollers, concentració a la plaça de la Porxada. A més, hi ha altres actes en preparació.