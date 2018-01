Laia Andreu guanya per quarta vegada la Ciaspolada de raquetes de neu

La selecció catalana de raquetes de neu de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha participat durant la diada de Reis en La Ciaspolada ("le ciaspole" són les raquetes de neu en italià), que sortia de Romeno amb neu natural, tal com va informar NacióMuntanya . La prova, que en aquesta ocasió, arribava ja a la 45a edició, es disputa a la Val di Non, al Trentino italià, i és la més multitudinària –ha arribat als 2.300 participants– i prestigiosa del continent.La delegació catalana hi ha competit amb sis efectius, quatre en la categoria femenina –Laia Andreu, Laia Aguilar, Sílvia Leal i Sílvia Zuñiga– i dos en la masculina –Eduard Hernándezi Marc Traserra.Laia Andreu ha revalidat el títol a la Ciaspolada i s’ha proclamat guanyadora de la cursa italiana per quarta vegada, després de les victòries dels anys 2012, 2015 y 2017. La corredora osonenca no ha tingut rival a la tradicional prova de raquetes de neu de la Val di Non, i es queda a només a una victòria del rècord que ostenta Laura Fogli, amb cinc victòries entre el 1988 i el 1995.Andreu ha completat el circuit de 7,8 quilòmetres en un temps de 23 minuts i 8 segons, amb 6 segons d’avantatge sobre la segona classificada.Pel que fa a la resta del combinat català femení, Sílvia Leal ha estat cinquena, Sílvia Zuñiga sisena i Laia Aguilar vuitena. Han acompanyat a Laia Andreu al podi, Anna Laura Mugno, segona, i Isabella Morlini, tercera.En homes, Eduard Hernández ha estat sisè i Marc Traserra setè. La victòria se l’ha adjudicada Cesare Maestri, que ja va guanyar en l’edició del 2017. La segona plaça ha estat per Alessandro Rambaldini i la tercera per Marco Zanoni.En els següents vincles podeu veure les classificacions: