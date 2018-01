Set consells imprescindibles per anar de rebaixes (i que la teva butxaca agrairà)

Si no vols caure en els trucs de seducció del màrqueting, ves a les rebaixes (que han començat oficialment aquest diumenge) amb el cap fred i segueix aquests consells fil per randa. Ho agrairan el teu armari i especialment la teva butxaca.Mira el teu armari i recorda quins articles creus que necessites. Un cop hagis fet el llistat prioritza de més important a més prescindible.La millor manera de controlar la despesa és posant límits. D’aquesta manera evitaràs compres supèrflues i et centraràs en el que és realment important.Si ho tens molt clar perquè ja has seguit els articles durant la temporada, mira si tenen botiga en línia. Moltes marques comencen les Rebaixes el dia 6 de gener a partir de les 20 h.que estan en perfecte estat. Tenen tots els botons? Estan ben cosides? No hi ha cap taca de maquillatge? Mira que estiguin etiquetades amb la corresponent rebaixa., si hi ha molta gent, pregunta si les pots tornar. En cas afirmatiu i si et tornen els diners, emprova-les més d’una vegada, entre elles a casa i si pot ser, demana l’opinió d’algú de confiança.i pensis quin ús donaràs als nous articles. No compris perquè “això és bufó”, és tendència o és barat. Fes el següent exercici: què val més, gastar 25 euros en un vestit que portaràs una vegada, o 60 euros en un altre que el portaràs 10 vegades?No converteixis el teu armari en un magatzem de roba. Les peces que es porten sovint són bones inversions, significa que un s’hi sent còmode i afavorit.L’època de rebaixes és la temporada perfecta per renovar aquelles peces més usades sense gastar tants diners. No obstant això, evita compres compulsives i inverteix en peces que realment portaràs. Sigues-ne conscient, faràs un favor al planeta i a la teva cartera. L'Ester Terés és experta en màrqueting i comunicació, segueix-la a twitter