Manlleu preveu reobrir el Teatre Centre a finals d’aquest 2018

El Teatre Centre de Manlleu podrà tornar a obrir les portes a finals del 2018, si no hi ha nous imprevistos. Aquest és el nou termini que s’ha fixat l’Ajuntament després que l’empresa que s’encarregava de les obres (Top Construcciones y Contratas) fes fallida el passat setembre.Això va significar obrir un nou procés d’adjudicació d’obres que ha allargat el procés almenys dos mesos més. Durant aquest mes de gener, es preveu que comencin les obres que s’allargaran uns 12 mesos. Després d’aquests treballs, encara quedarà la tercera fase (que afecta principalment les sales superiors), però ja s’hi podrà fer teatre perquè el teatre estarà renovat i equipat.Les obres de rehabilitació del Teatre Centre de Manlleu van començar l'any 2006, però els problemes de finançament i titularitat van fer que al cap de tres anys s'aturessin. Aquesta segona fase està valorada en uns 1,3 milions d'euros. Per la tercera fase, el llavors conseller de cultura Santi Vila es va comprometre a enllestir la totalitat de l'edifici, el 2019. Amb els nous terminis, aquest termini ha quedat un altre cop estroncat.