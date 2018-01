Les obres de remodelació de la variant de Calldetenes comencen aquest dilluns

Aquest dilluns, 8 de gener, comencen les obres de remodelació de la variant de Calldetenes al seu pas per Vic. L’actuació al carrer de Bon Aire pretén millorar el vial de connexió entre la capital d’Osona i la variant. Els treballs, finançats per la Diputació de Barcelona , tindran un cost de 435.426 euros i duraran quatre mesos.L'adequació del carrer ha de servir per reordenar aquest vial a les noves necessitats de seguretat viària i accessibilitat. Aquestes mesures han de pal·liar els efectes de la posada en marxa de la variant de Calldetenes el setembre de 2016, que ha fet augmentar considerablement el trànsit per aquesta via que, tot i ser de titularitat municipal, fa funció de carretera.