Antoni Estrada

Els cossos d'emergències i seguretat continuen buscant l'home de 79 anys desaparegut a Taradell, Antoni Estrada. La família va anar a portar-li menjar el dissabte 30 de desembre, però l'home no era a casa i, des d'aleshores, no n'han sabut res més.Segons fonts policials, es tracta d'un home que viu sol i que surt cada dia a caminar. El dispositiu de recerca se centra en els entorns de Taradell i les zones on el desaparegut acostumava a sortir a caminar. En la cerca hi participen efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana i de la canina dels Mossos, agents dels ARRO, els Bombers, Protecció Civil i voluntaris del municipi.