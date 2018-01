Dos mil fanalets amb llaços grocs rebran els Reis d'Orient a Vic

La parada del passeig aquest dimarts a la tarda. Foto: Carles Fiter

Un total de 2.000 fanalets amb llaços grocs rebran els Reis d'Orient a Vic i arreu de la comarca. Tal com ha pogut saber, s'han exhaurit totes les existències del fanalet d'enguany. La iniciativa va sorgir d'un particular que ha renovat el disseny del polèmic de l'any que tenia una estelada . Òmnium, ANC i CDR de Vic s'han encarregat de la distribució i amb l'aportació econòmica voluntària aconseguida va directament destinada a la caixa de solidaritat pels presos polítics.Ara fa un any, Vic estava a l'ull de l'huracà per la polèmica dels fanalets independentistes, que es va arribar a convertir en una qüestió d'estat. L'ANC i Òmnium de la comarca van animar a assistir a la cavalcada amb el fanalet que tenia una estelada aprofitant que TV3 ho retransmetia. Tot l'unionisme va carregar durament contra aquesta iniciativa. Alguns, fins i tot, van demanar a TV3 que se suspengués l'emissió de la cavalcada. La cadena catalana va haver de respondre que el desplegament era "el mateix que en les últimes edicions" i que es faria "amb el rigor i la professionalitat de sempre".D'altra banda, la resposta ciutadana va fer augmentar la venda de fanalets: es van quadruplicar, dels 500 fanalets inicials se'n van acabar venent 2.000 . Tot i el rebombori, la màgia dels Reis d'Orient va eclipsar la polèmica . De fet, la iniciativa del fanalet independentista es va iniciar el 2012.