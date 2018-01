Gerard Farrés anuncia que aquest serà el seu últim Dakar en moto

Gerard Farrés ha anunciat que aquest Dakar, que comença dissabte, serà el seu darrer en moto. Després de "molts anys gaudint i lluitant", el manlleuenc ha decidit que serà l'última participació a dues rodes. Vol obtenir un comiat "amb magnificència" i no descarta seguir vinculat a la cursa "experimentant noves sensacions". Així doncs, podríem tornar a veure Farrés sobre un buggy o un altre vehicle.



Farrés competirà en el Dakar per onzena vegada i fa 20 anys que hi participa. L'any passat va aconseguir el tercer lloc i pel pilot "ha estat un somni fet realitat, un autèntic premi per a tota la meva carrera professional". "No puc demanar més. Crec que ha arribat la fi d'un cicle i he pres la decisió de parar i gaudir d'aquests èxits", ha sentenciat el pilot d'Himoinsa Team.