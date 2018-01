Queixes per la poda de plataners de la carretera de la Gleva

La Diputació de Barcelona va podar aquest dijous els plataners que hi ha als vorals de la carretera de la Gleva. Tal com explica l'Ajuntament de Manlleu, alguns veïns s'hi van adreçar demanant què s'estava fent.



Es tracta d'una poda de coronació "per temes de seguretat, per evitar riscos en cas de ventades o nevades". Remarquen que l'actuació es realitza aproximadament cada 10 anys. Tot i això, les crítiques no han tardat per considerar una tala exagerada i agressiva, ja que gairebé s'ha tallat tota la capçada dels arbres.