El Servei Meteorològic de Catalunya qualifica el 2017 com a «càlid i sec»

Un camp de cereals afectat per la sequera. Foto: ACN

El 2017 ha estat un any càlid a Catalunya, ja que a gairebé tot el principat la temperatura mitjana anual ha estat 0,5 graus superior a la mitjana climàtica del període de referència, entre 1961 i 1990. Segons un comunicat del Servei Meteorològic de Catalunya, "només en alguns punts de Ponent, del delta de l'Ebre i de les muntanyes de Prades, l'any es pot qualificar de termomètricament normal".En alguns punts del Prepirineu i del prelitoral i del litoral Central s'ha arribat a superar la temperatura mitjana anual en 1,5 graus i a la ciutat de Barcelona ha estat de 2 graus més. També destaca que, per tercer any consecutiu, cap estació de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) ha enregistrat un valor de temperatura mitjana anual per sota del respectiu valor de referència. Pel que fa a la precipitació, el 2017 ha estat sec a gairebé tot el país, només amb algunes excepcions, especialment al Pirineu occidental, on puntualment ha arribat a ser un any plujós.El desglossament mensual mostra un clar predomini càlid entre el febrer i l'agost, amb un pic marcat al juny. Dins la qualificació de càlid, cal situar també l'octubre. Per contra, van ser majoritàriament freds el gener, el setembre i el desembre.En valors absoluts, la temperatura mitjana anual ha superat els 17 graus a molts punts del litoral Central i Sud, sectors que habitualment enregistren els valors de temperatura mitjana més alts. Igual que en anys anteriors, la temperatura mitjana més elevada de la XEMA correspon a l'estació del Raval de Barcelona: 18,1 graus, valor que també es va assolir el 2009 i el 2014, i una dècima per sota de valor dels anys 2011, 2015 i 2016.El 2017 es tanca amb una temperatura mitjana anual que a les estacions que disposen de sèries de més de 20 anys de dades se situa entre els deu valors superiors, i en algunes d'elles entre els quatre valors més elevats. Molts d'aquests anys s'ubiquen amb posterioritat a l'any 2000 i alguns d'ells a la dècada dels anys noranta.Pel que fa a les estacions que són centenàries, el 2017 se situa també entre els més càlids, essent a l'Observatori de l'Ebre l'any més càlid dels darrers 113 anys.El 2017 ha estat sec a gairebé tot el país, només amb algunes excepcions, especialment al Pirineu occidental, on puntualment ha arribat a ser un any plujós. El dèficit pluviomètric ha estat molt marcat al delta de l'Ebre, així com a punts de la Costa Daurada, on la precipitació acumulada no ha arribat al 50% de la precipitació mitjana climàtica. La major part de la superfície del país ha tingut una precipitació entre el 50% i el 90% respecte de la mitjana.El 2017 només es pot qualificar de plujós a parts elevades del Pallars Sobirà i de la Val d'Aran. A una part gens menyspreable del Pirineu s'ha recollit, en canvi, precipitació inferior a la mitjana climàtica.En valors absoluts, la precipitació ha estat especialment escassa a punts de Ponent, del prelitoral Sud i al delta de l'Ebre, on s'han enregistrat totals inferiors a 250 mm. El mínim de les estacions de la XEMA s'ha enregistrat a l'EMA dels Alfacs (el Montsià), amb un total de precipitació de només 176,4 mm.La major part de la superfície del país ha enregistrat valors de precipitació acumulada anual entre 250 mm i 550 mm, amb una disminució, en general, gradual de nord a sud.