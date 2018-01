Concentració a Vic per la llibertat dels presos polítics

Unes dues-centes persones s'han concentrat aquest dijous a plaça Major de Vic per reclamar la llibertat dels presos polítics. Precisament aquest 4 de gener Junqueras ha tornat a declarar davant el Tribunal Suprem (TS) per demanar el seu alliberament , després de presentar un recurs. La sala d'apel·lacions de l'alt tribunal ha de decidir en els propers dies si manté el vicepresident cessat pel 155 en presó preventiva o l'allibera.L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha estat l'encarregada de donar la benvinguda als assistents d'arreu de la comarca, ja que les assemblees territorials han concentrat la manifestació a Vic. Erra destacava que aquest dijous hi eren per l'Oriol, però que "hi tornarem a ser els dies que calgui". L'alcaldessa de Vic ha recordat el "petit gest" de l'Ajuntament d' apagar cada dia l'arbre de Nadal de la plaça "per dir que no els oblidem i que no els deixem sols". Ha animat a convertitr "la ràbia i pena" en "empenta i força perquè ho aconseguirem".Els presidents de les entitats independentistes (Jèss Carol, Carme Vilaró, Alfred Verdaguer i Steve Cedar) han estat els encarregats de llegir el manifest. En aquest han criticat les "dues mesures cautelars" que "són indefensables des del punt de vista de qualsevol demòcrata". Han apuntat que encara "tenim quatre homes de pau a la presó": Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En aquest sentit, han parlat la figura de Junqueras: "és el vicepresident del Govern de la Generalitat i responsable de la nostra economia", tot remarcant la seva tasca al capdavant d'aquesta conselleria.D'altra banda, han recordat els resultats de les eleccions: "El 21 de desembre vam guanyar malgrat totes les adversitats i tot el joc brut! Vam ratificar els resultats de l'1 d'octubre i la proclamació de la República". També han criticat durament la condició dels presos: "són ostatges d'un govern corrupte que tapa la seva indecència amb Catalunya"."Que els nostres llaços grocs, els facin caure la vergonya", han dit.Per acabar, han exigit que Fiscalia retiri les acusacions contra els polítics, el lliure retorn del govern "legítim de la Generalitat", la revocació del 155 i "tots els presos, a casa". "Fins que tots els presos no siguin a casa seva, no descansarem", han dit, remarcant que "unirem els nostres esforços contra la repressió i per la llibertat".Després de llegir el manifest, s'han cantat unes quantes nadales i finalment Els Segadors. Llavors s'ha iniciat una marxa darrere la pancarta de Llibertat Presos Polítics fins a la plaça del Carbó.