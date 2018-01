50 llibres per regalar per Reis

Reflexió, saviesa i vivències

Bel Olid Foto: Adrià Costa

Joies de la literatura catalana

Joaquim Carbó. Foto: Adrià Costa

Aventures per a tots

Clàssics immortals (i recuperats)

Literatura d'ara mateix

Maria Guasch, autora d'«Els fills de Llacuna Park» Foto: Esteve Plantada

Literatura internacional

La jove autora neerlandesa Lize Split, en la visita a Barcelona Foto: Esteve Plantada

Per a ànimes sensibles

Per a gurmets de la poesia

En podrien ser molts més, i també molts menys. Però hem decidit triar-ne 50. Cinquanta llibres de tota mena (de reflexió, clàssics, joies, de coneixement, d'alta literatura, d'històries fascinants, de lectura planera, il·lustrats, etc.) que volen ajudar a tenir la idea literària que falta per completar la carta dels Reis.Beard analitza l’exclusió de les dones de l’esfera pública a Occident, a l’antiguitat grega i romana i als nostres dies. Dues conferències on també explora els fonaments culturals de la misogínia en la política i en la vida laboral.Gran volum que ens permet la millor manera de conèixer Federico garcía Lorca: a través de totes les entrevistes i declaracions que va fer i concedir al llarg de la seva vida. Una referència.Una celebració de la implacable determinació de la joventut i el poder de l’esperança. Ngũgĩ, com a testimoni imprescindible de les experiències que el convertirien en un dels pensadors més importants de la nostra època.El somriure, com a millor antídot per a la injustícia. Les memòries d'una de les estrelles de la televisió dels EUA, des dels seus orígens a Sud-Àfrica, fins a ser una dels noms més populars de l'stand-up comedy. I sense dramatismes, però amb tota la cruesa i sinceritat.Una delícia sobre el poder de la literatura, on som convidats a descobrir o recordar alguns dels clàssics de tots els temps, mestres d’innombrables generacions: Plató, Rabelais, Shakespeare, Goethe, Cervantes, Rilke.Un dels llibres sobre ciència més fascinants, apassionants i i espectaculars, un relat sobre un supòsit que acaba cobrant vida. La història marca la recerca –un recorregut per tot el planeta a través d'uns quants segles– per desxifrar el codi principal que ens defineix com a humans.La discriminació cap a les dones s’ha tornat més subtil i difícil de detectar però manté, més que mai, el seu poder paralitzant. Bel Olid s’hi enfronta exposant els conceptes clau de la lluita feminista actual d’una manera intel·ligent, radical i, de vegades, sorprenent.Júlia Bertran intenta respondre amb una bateria d'il·lustracions i amb set entrevistes a persones inspiradores què és l'amor, que desmunta, peça per peça, per intentar reconstruir-lo... o entendre'l.On anirà a parar la humanitat i l'humanisme? La intel·ligència artificial pot prendre el control del planeta? Podem arribar a crear una raça superior a nosaltres, amb records, sentiments, amb emocions i amb consciència d'ella mateixa? Serem immortals?Una petita joia que ens convida a fer servir les cames i a reflexionar. O el que és el mateix, a imitar els peripatètics grecs, que caminaven per fer caminar o avançar millor els seus cervells.Vint-i-cinc anys després d’El món de Sofia, la sèrie Merlí ha revifat l’interès dels joves de totes les edats per la filosofia. Aquest llibre és una guia divertida que ens ajuda a entendre les idees dels grans pensadors i, alhora, un manual per a la vida.Un llibre bellíssim que mostra l'esfera celeste, plena de punts blancs. Al seu torn, aquests punts són criatures mítiques, divines, desitjades, confessionals, somiades. Una obra per mirar el cel i per aprendre en cada nova descoberta.A finals de la dècada de 1920. Bertrana, de trenta-quatre anys, va arribar a la Guinea, un indret exòtic, absolutament desconegut on, durant tres anys, es va dedicar a descriure la seva naturalesa i a escriure sobre la seva gent. Una delícia de la literatura de viatges, i de la bona literatura.Una obra preciosament il·lustrada, que pot suposar la perfecta porta d'entrada per al nou lector de Pedrolo. Un llibre per adults, però accessible per infants que mostra un jove de pantalons estrafolaris que fa hores que els veïns d'un bloc de pisos el veuen donar voltes a l'illa de cases sense cap objectiu aparent.Francesc Trabal en estat pur, recuperat per al lector actual amb tota la modernitat d'aquest primer volum de novel·les. Narrador agosarat i brillant, d'ironia sagaç i un humor sovint absurd i corrosiu, sense deixar de ser elegant.Club Editor ha recuperat una obra cabdal del seu catàleg editorial. Un llibre impressionant i estremidor, que ens parla, amb tota la potència possible dels grans clàssics, del present.Cinquanta anys després de la seva publicació, Males Herbes recupera el clàssic de Joaquim Carbó. Políticament incorrecta i decididament gamberra, Els orangutans va ser celebrada per la crítica com la novel·la sobre l’home de barri que mancava a la literatura catalana.Un recull de proses i notes disperses escrites majoritàriament a les dècades de 1950 i 1960, on podem tastar el talent del millor Pla, fins ara inèdit.Una novel·la gràfica d’aventures per a totes les edats. Des de fa un temps, els pescadors de Cadaqués no s’atreveixen a sortir a mar, ja que una sèrie de desaparicions i els rumors sobre la presència d’éssers monstruosos tenen en alerta tot el poble. Per intentar aclarir-ho, el senyor Monturiol, científic i utopista, encapçalarà una expedició a la zona misteriosa.El trenta-setè àlbum d'Astèrix demostra que els gals més famosos del món continuen en plena forma. I que no només mantenen el ritme, bones il·lustracions i un enginy afilat, sinó que segueixen prenent el pols a l'actualitat. Ara, en una cursa de carros que lluita contra "el centralisme imperial" que travessarà tota la península itàlica.Un encreuament d'inventiva que va de la novel·la policíaca al fantàstic. El jove Ray ha estat contractat per un estudi de Hollywood com a guionista, lloc on retroba un amic d’infància amb qui es proposen crear el monstre més terrorífic del cinema.Primer volum de l'obra dedicada al detectiu més famós de la literatura, ara renascut en català. El primer dels relats que s’apleguen en aquest volum, Escàndol a Bohèmia, va catapultar a la fama el personatge i també la de Conan Doyle.La Temptació, companya perseverant, segueix Jesús allà on va, fins i tot quan és a la creu. És llavors quan li posa al davant, en forma de somni, el veritable paradís. Una versió diferent de l’Evangeli segons els uns, una blasfèmia intolerable segons els altres. Una lectura de luxe.Un dels grans clàssics de la literatura universal prologat per Albert Sánchez Piñol, que descriu el viatge del capità Marlow pel riu Congo en cerca del misteriós Kurtz, el cap d’una explotació d’ivori. Un dels testimonis més brutals del sistema colonial.Nova edició, amb traducció en català de Jesús Moncada. Edmond Dantès és empresonat injustament com a conseqüència d’una conxorxa nascuda de la gelosia. Quan surt de la presó, mou tots els fils per venjar-se i emprèn un llarg viatge a la recerca dels culpables.Llibre menut, però de grans dimensions literàries. La nit de Nadal, la kutiá i el vodka ja són a taula, i els joves van cantant, porta a porta, les koliadki. Just quan el diable comença a actuar.El gran llibre de Baudelaire, en una edició deliciosa i acuradíssima d'El zorro rojo. un gust per als sentits i també per a l'exaltació intel·lectual.La història d'un Robinson Crusoe urbà amb un toc kafkià, que ocupa la casa dels veïns com si es tractés d'una illa perduda. Una novel·la curta que demostra, un cop més, el talent narratiu de Pagès Jordà.El debut del periodista Ricard Ustrell, un dels rostres de l'any. Un conegut presentador de ràdio decideix abandonar la feina i la vida a Barcelona per marxar tot sol a París. Amb la incògnita de saber per què ho ha fet, el llibre és molt més que una reflexió sobre la ràdio, per acabar sent una reflexió sobre la vida.La darrera novel·la guanyadora del Premi BBVA Sant Joan desgrana la vida de la família Grau, que viu a "la casa de la frontera", un establiment situat al barri de la duana de Puigcerdà, al bell mig de la ratlla amb França.Una revelació, en un llibre que desafia els gèneres i les convencions. Una sorpresa contínua, que es pot llegir com un volum d’aforismes, de contes, d’instants, com un àlbum de parpellejos epilèptics. Imperdible.La tercera novel·la de TOrné demostra un talent narratiu innegable, mesurat amb intel·ligència i precisió. En algun moment de la segona meitat del segle XX, Alfred Montsalvatges arriba a un hospital de Nova York. És estranger, vol ser escriptor i, a ulls de la infermera que l'atén, també un príncep de conte.Tres escriptors reunits una setmana a una casa rural al Delta de l’Ebre, sota els efectes d’una onada de calor, ressegueixen els arrossars en bicicleta, busquen refugi al mirador del riu o es tanquen a teclejar a l’habitació amb música clàssica de fons.Set dies i sis nits en taxi, la particular odissea mundana del protagonista del darrer llobre de Zanón. La força narrativa, el ritme hipnòtic, la música que ressona, i un personatge literàriament enorme com Sandino.La Clara té trenta-dos anys i no fa gaire que ha començat a treballar de professora a la presó. Quan hi entra, oblida tot allò que té a fora, al mateix temps que una interna se la comença a mirar com si es coneguessin. Una atmosfera que no ens deixa, de la primera a la darrera pàgina.L'exemple de com pot arribar a ser de contundent la delicadesa. Guanyador del Premi Llibres Anagrama, un relat sobre com la mirada d'un nen és l'aliment de la memòria, de l'emoció de ser petit i de voler ser gran, d'haver viscut, de saber recordar i, alhora, de no poder-ho fer.Sis anys després de Jo confesso, Cabré presenta una col·lecció de relats de diversa extensió i complexitat, però amb una atmosfera compartida que els endinsa en la mort violenta, l'assassinat i l'atzar macabre.Una novel·la sobre la recerca del sentit de la vida i el valor de l’amistat. Cinc estudiants viatgen a París per visitar la gran exposició que es va fer sobre Gauguin a finals dels anys vuitanta. Un viatge i un retrat de joventut que sobreviu al pas del temps, i que ens recorda qui som i d'on venim.Antonio Aliaga ha de fugir d’Espanya durant els primers anys de la postguerra. Les seves activitats antifranquistes a la clandestinitat l’obliguen a deixar dona i dues filles a Carcaixent i allistar-se a la Legió Estrangera, immersa en la guerra d’Indoxina. Un llibre fascinant sobre la recerca del passat, l'únic camí per entendre la veritat.L'Ana Jurić viu a Zagreb amb els seus pares i la seva germana petita quan esclata la guerra entre Croàcia i Sèrbia. Es passeja per la ciutat, entre bombardejos, restriccions i refugiats, amb la curiositat pròpia dels seus deu anys, de la mà del seu millor amic. Fins que la guerra els colpeja amb duresa i tot canvia per sempre.Per a lectors valents, que vulguin endinsar-se en una obra bestial de l'autor romanès més prestigiós del moment, etern candidat a ser el primer escriptor del seu país en guanyar el Nobel. Una obra magna, una recreació del que hauria estat la vida d’un escriptor fracassat.Articulada a l’entorn dels vincles profunds de la família i de l’esperança que es deriva de la reconciliació, Tot és possible confirma una vegada més la posició d’Elizabeth Strout com una de les autores més respectades i ben valorades dels Estats Units.Una peça esplèndida que ens il·lumina de principi a fi, en una aventura que sacseja i enganxa. La Cora és una jove esclava que malviu en una plantació de cotó de Geòrgia, abans de la guerra civil nord-americana. Després d’una agressió, decideix emprendre una fugida amb el ferrocarril subterrani, mitjà de transport clandestí.Dues dones es desperten d’un somni confús, empresonades en una propietat situada enmig d’un desert. Desconegudes entre elles, no saben on es troben ni com hi han arribat, elles, i les altres vuit noies que també hi estan tancades. Una reflexió sobre la violència que pateixen les dones.Un exercici d'estil de 900 pàgines i frases allargassades, de joc amb el realisme, d'absència de diàleg. Un llibre que en són quatre, sempre amb el mateix protagonista, Archie Ferguson, i on veiem la possibilitat de tenir vides diferents mentre l'inesperat fa acte de presència.Un volum que aplega dos esplèndids llibres de memòries de Vivian Gornick, una de les veus més lúcides de la crítica i l’assaig contemporani. L'un, Vincles ferotges, publicat l’any 1987, construït a partir de converses, records i discussions entre l'autora i la seva mare. L'altre, del 2015, La dona singular i la ciutat, sobre l’amistat, el feminisme i el fet de ser dona, soltera i sense fills.Lize Spit és un dels darrers fenòmens de la literatura neerlandesa, sobretot gràcies a aquest llibre, del qual ja s'han venut més de 170.000 exemplars i que es llegeix en una exhalació. La visió inquietant i profunda que ofereix del món de l'adolescència i la consistència d'uns fets que poden arribar a canviar la història íntima de tot un poble.Sempé converteix la vida quotidiana en una petita obra mestra. Amb els materials que a uns altres tan sols els servirien per dir "aquí no passa res", el traç fi de l'autor construeix un cant a l’amistat, i una reflexió sobre el sentit, o la manca de sentit, de la vida.És el long-seller que voldria qualsevol editorial. Aquest hivern torna a estar de moda, gràcies ala pel·lícula interpretada per Julia Roberts, que ens explica la vida de l'Auggie, un nen que ha nascut amb una greu deformació a la cara i va a l'escola per primer cop amb deu anys.L'obra, en català, d'una autora extraordinària, colpidora, transcendent, esgarrifosament bona. Una tria al llarg dels més de 1.800 poemes que Emily Dickinson deixà escrits i que la van convertir en un mite, com va assenyalar Harold Bloom en situar-la just darrere de William Shakespeare al seu cèlebre cànon literari.Un llibre de poemes que esdevé la millor porta d’entrada a l’univers d’un creador polifacètic: una antologia panoràmica de cent poemes del conjunt de l’obra poètica de Lluís Calvo durant tres dècades de feina incessant i lluminosa.L’obra d’Edna St. Vincent Millay continua captivant noves generacions de lectors gairebé setanta anys després de la seva mort. Va saber combinar hàbilment un enfocament modernista amb formes clàssiques, i així inicià un nou tipus de poesia. Una descoberta, ara disponible en català.Dos anys després de la seva mort, LaBreu Edicions edita la poesia completa de Francesc Garriga Barata. Una obra imprescindible d'un dels poetes imprescindibles dels darrers temps, amb poemes revisats i reescrits segons les indicacions en vida de l'autor.I un llibre inèdit: Llàtzer.