Més de 200 comerços de Vic inicien les rebaixes d'hivern

Aquest diumenge 7 de gener, prop de 250 establiments comercials de Vic comencen les rebaixes d'hivern després d'una campanya de Nadal i Reis en què les vendes en general han mantingut el ritme ascendent dels dos últims anys.



Tal com explica en una nota, Vic Comerç espera que les vendes d'aquest diumenge siguin especialment significatives, ja que el calendari d'enguany fa que les rebaixes caiguin en un diumenge d'obertura comercial. L'associació confia que els comerços ofereixin descomptes de sortida d'entre un 30% i un 40% en la majoria dels casos, especialment en productes de moda, complements i parament de la llar.



Tot i la suspensió de l'actual Llei de Comerç de Catalunya per part del Tribunal Constitucional que fa que hi hagi una màxima flexibilitat a l'hora de realitzar vendes especials i que ha permès que algunes botigues hagin decidit avançar les rebaixes, Vic Comerç continua actuant i comunicant la campanya de rebaixes seguint els paràmetres de l'actual llei catalana, que marca l'inici en el 7 de gener i finalitza el 6 de març.



En una enquesta realitzada entre els comerciants, la meitat asseguren que en plena campanya de Nadal han realitzat descomptes a la botiga que han oscil·lat entre un 10 i un 20%. Precedits també del Black Friday, una altra data de grans descomptes marcada en el calendari, reconeixen que podria influir en la facturació final d'aquest període de rebaixes malgrat que siguin optimistes pel que fa a les vendes d'aquestes setmanes. De fet, Vic Comerç explica que es pot parlar d'un augment en el 5% de facturació, després d'un octubre i novembre complicat per la situació del país.