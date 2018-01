Literatura infantil i juvenil: 30 propostes fantàstiques per regalar per Reis

Una il·lustració d'«El banc blau», d'Albert Asensio, premi Llibreter 2017 Foto: Babulinka

En el camp de la literatura infantil i juvenil, el 2017 serà recordat com l'any en què la literatura catalana va triomfar la Fira de Bolonya , el certamen internacional de referència del sector. El balanç, com bé van afirmar tots els implicats –institucions, il·lustradors, autors i editors– ha estat un gran èxit, potser el punt d'inflexió per fer més visible la bona tasca que es fa en aquest àmbit. Com a mostra, aquesta tria de 30 llibres per a nens i nenes de totes les edats, un resum del bo i millor d'una literatura viva i que mai no s'acaba. El millor regal de Reis per a petits lectors.Un llibre de cartró, pensat per seduir els primers lectors gràcies al seu petit format, manejable i a les seves il·lustracions acolorides, originals i irresistibles. Com se sent un hipopòtam dins l’aigua? Per què fa aquesta cara el lleó? Què estarà pensant el porc senglar? L'univers d’Adrienne Barman es desplega novament en aquest llibre pedagògic conformat per catorze il·lustracions vibrants, elaborades amb el seu peculiar enginy i sentit de l’humor.Jugades memorables, xuts per l’esquadra, abraçades de gol i moltes altres coses que formen part de l’univers màgic del futbol. El Zuza és un nen com tants d’altres. Li encanta quedar amb la seva colla i jugar a futbol, tot i que és força dolent. Al Dico, el seu millor amic, també li encanta jugar a futbol, i és boníssim. Junts decideixen muntar un equip per participar al campionat de la seva ciutat.De l'A a la Z, un simpàtic abecedari amb una família de caimans que passegen, juguen, cuinen i fan moltes més coses. Rimes i humor per gaudir de les lletres. De la col·lecció "Clàssics contemporanis", una de les obres del gran Maurice Sendak que ha recuperat Kalandraka.Poesia i dibuix, units en una deliciosa aventura. Això és El conillet que volia pa de pessic: unes il·lustracions fascinants per a un conte musical i rimat que serveix per compartir el plaer de la lectura en veu alta.Una col·lecció ben singular, amb un repte per als autors, ja que l'il·lustrador ha d'explicar una història seguint sempre dues regles: fer servir només una paraula (la del títol), i que l'àlbum tingui 40 pàgines. Per al lector, una manera diferent de llegir. A Swing, la bellesa d'un àlbum que no té paraules i permet posar en funcionament la imaginació... i els peus.De Serena Williams a Malala Yousafzai, de Coco Chanel a Frida Kalo, d’Hipàtia a Michelle Obama, aquest llibre narra les vides extraordinàries de cent dones valentes i, a més, conté les il·lustracions de seixanta artistes d'arreu del món. Científiques, astronautes, aixecadores de pesos, jutgesses, xefs... Cent exemples de determinació i audàcia per a les grans somiadores.Perquè totes les nenes haurien de créixer sabent que poden ser princeses, sí, però també tot allò que vulguin ser.Tens un fill o filla amb ànima de detectiu? Doncs aquí tens robatori, sabotatge, incendi. Qui són els responsables de tots aquests incidents? Quines motivacions tenien? Segueix les pistes i diverteix-te exercitant la ment amb jocs d’observació, de lògica i raonament, de llenguatge i de càlcul mentre es van resolent tots els casos.És de nit al port de Lisboa. Entre les ombres, un home corre per salvar la vida. Es diu Alphonse Morro i té un secret que persones poderoses volen impedir que se sàpiga. Com sigui. El perseguidor l’atrapa i tots dos lluiten aferrissadament, fins que en Morro ensopega, cau i desapareix a les aigües del Tajo.No és exactament novetat, però no para de reeditar-se. Diuen que les formigues són golafres, també diuen que prefereixen els matins assolellats d’estiu a les fredes tardes d’hivern, i que es fan la casa en llocs estranys, molt estranys. De vegades, com és el cas, es fan la casa en un racó de la cuina de la casa d’algú altre. Llibre seleccionat com a un dels millors llibres 2013 pel Consell Català LIJ.Un preciós àlbum il·lustrat signat per Jaume Cabré, un dels noms més rellevants de les lletres catalanes, que ens presenta la Mariona, una nena a qui li agrada molt llegir. Avui està llegint un conte al seu gat, el Bitxo, just quan el Bitxo, sense pensar-s’ho gens, fa un bot... i es fica dins del conte.La col·lecció del Patufet de Cossetània ja s'ha convertit en un dels clàssics lleugers de les biblioteques dels més menuts. En aquesta ocasió, veiem com el participarà en tradicions tan arrelades com el pessebre, el dinar de Nadal, el tió, les nadales, la nit de Cap d’Any, la cavalcada dels Reis d’Orient, o els regals.Un pop-up meravellós sobre el procés de fer-se grana la panxa de la mare. Per descobrir la màgia i la bellesa de l'inici de la vida en nou il·lustracions tridimensionals de gran poesia, nou instantànies a mida real del mes a mes del futur nadó. També el regal perfecte per a l'arribada d'un nadó.Bona poesia per a nens inquiets. Un recull de versos de Maria-Mercè Marçal, diferents i molt propers, valents i bonics, on l'autora parla de jocs, de bruixes, de parets i de llunes, i convertir-ho tot plegat en un cant il·luminat a la vida on es fonen cançó i il·lusió. La selecció l’ha feta el també poeta Jaume Subirana i ve amb l'aval de la il·lustració de Marta Altés.La cèlebre història en una col·lecció de contes populars adaptats per a primers lectors amb unes il·lustracions captivadores perquè s’iniciïn en la lectura per mitjà de les històries i els personatges dels clàssics de sempre.El darrer premi Llibreter a Àlbum il·lustrat és un llibre sobre el pas del temps i les noves oportunitats, sobre el cicle de la vida. Una història on, al voltant d’un banc blau, uns s’enamoren, d’altres fan amistat i d’altres s’acomiaden per sempre. L’únic que roman, impertorbable, és el banc. Fet amb la col·laboració d’Associació ELNA.Si mires a través de les lupes, hi veuràs molts detalls que no es veuen a simple vista. La lupa verda mostra el cos que només es veu des de fora; la lupa blava, mostrarà milers d’elements que no es veuen a primer cop d’ull. I, finalment, la vermella, que fa descobrir molts secrets d’aquesta màquina extraordinària. Inclou un pòster per mirar amb lupa.La Balbina està treballant en un nou experiment: el xarop de la invisibilitat. Una barreja amb gust de plàtan que pot ser molt útil i divertida! Excepte si se'n fa un mal ús... Algú n'ha donat una cullerada al gran bover de Berna... Papabertie, on ets?Des de Newton a Maxwell o al gat de Shrödinger; passant pels àtoms, la taula periòdica, l’antimatèria o la radioactivitat. Un primer llibre perfecte per començar a descobrir el fascinant món de la Física Quàntica, amb l’ajuda del Dr. Albert, per a petits científics a partir de 10 anys.Un llibre entre la literatura juvenil i l'adulta. La Flora vol ser nedadora, però no ho té gens fàcil i ha de compaginar la feina amb l’esport. Els aires nous que duu la proclamació de la Segona República donen ales al seu somni i s’entrena de valent, al mateix temps que entra en contacte amb un grup de dones que volen transformar la realitat des de l’art, la literatura o el periodisme: Rosa Maria Arquimbau, Irene Polo, Anna Murià o Mercè Rodoreda.Una edició preciosa i acurada, per a tota la vida, amb els poemes infantils i immortals de Gloria Fuertes. 400 pàgines amb poemes, contes i consells, il·lustrat per Marta Altés, la il·lustradora catalana de més projecció internacional del moment. Una aferrissada defensa de la infantesa i els somnis.I si un dia el sol s’adormís? Aquella matinada estava tan cansat, que el Sol va pensar que no passaria res si es quedava dormint una estoneta més. Però... com superarà els entrebancs per arribar dalt del cel i il·luminar la Terra?La notícia ha arribat. Tothom en parla: en una establia ha nascut el salvador. Tothom s'hi encamina: els pastorets, la peixatera, el moliner... "Afanyat, que farem tard", diu la mare. Però el fill triganer té un problema ben gros. Què li deu passar, al nostre petit protagonista?Quan en Pesolet va néixer, era menut. Molt menut. Quan va començar a anar a l’escola, es va adonar que era massa petit. Massa petit per a la seva cadira, massa petit per tocar la flauta, massa petit per fer educació física. I a l’hora del pati, en Pesolet no jugava amb els altres, sinó que passava l’estona dibuixant.El puma pot fer un salt de fins a 5 metres, l’equivalent a 3 vegades la seva llargada.L’estruç africà pot córrer en esprint a 70 km/h. El pop es pot ficar per un forat de 8 centímetres. El cargol, amb la seva bava súper adherent, pot pujar en vertical i fins i tot cap per avall sense relliscar mai. Aquests atletes d’alt nivell, d’orígens molt diversos, competiran aquí, cadascun en la seva disciplina esportiva en un llibre meravellós.Un primer còmic meravellós per als més menuts. En Pau es torna boig quan pot lliscar. És molt habitual veure'l fent servir l'esquena del seu amic Dino com un tobogan. Però en Dino és un dinosaure gran i verd i en Pau encara no sap que està a punt de descobrir que els dinosaures amaguen grans sorpreses.Esplèndid relat poètica que explica que, quan l’Elisa no pot dormir, s’aventura amb la seva llanterna per Entreson. És un lloc entre el somni i la vetlla, una selva fosca i poblada on els camins duen a trobades esperades. A poc a poc s’adorm, a la llum de la lluna, amb un càlid "fins la propera".Un viatge al passat fins a l’època dels dinosaures amb un llibre que explora i il·lustra un món perdut. Trenta escenes dramàtiques i minucioses per explorar, així com mapes dels desplaçaments continentals de la Terra i de les troballes fòssils, en un llibre que és un tresor amagat per a qualsevol jove amant dels dinosaures.El primer projecte de l'il·lustrador Oriol Malet en solitari és un àlbum il·lustrat sense mots, ple d'imaginació i amor per l'art i la pintura. Una obra que, a més, neix de la relació de l'autor amb la seva filla, la Mariona. La protagonista és una nena molt especial: té molta traça amb els pinzells i, a diferència d'altres nens i nenes, no li fan por els monstres.El pare de la Faith apareix mort sense que se sàpiga què ha passat exactament. Corre la brama que s’ha suïcidat, però la Faith es nega a acceptar-ho i es proposa investigar per desentrellar la veritat. Entre les pertinences del pare hi ha un arbre d’una espècie estranya: un arbre que s’alimenta de les mentides que li xiuxiuegen i que dóna uns fruits que revelen secrets ocults.Llibre que relata el viatge d'un noi de tretze anys a la recerca d'un pare que creia mort, en plena Guerra Civil. Un aprenentatge que parla de l'obscuritat de la guerra, i de les possibilitats de tornar a començar.Un llibre per buscar i trobar pistes, una aventura visual de múltiples i infinites lectures. La complexitat i la riquesa de les il·lustracions de Peter Goes atreuen els lectors de totes les edats. Un viatge fantàstic a un món habitat per personatges de contes de fades i altres criatures estranyes, un trencaclosques per a resoldre a cada pàgina i una història que convida, en cadascuna de les dotze escenes, a parar-se, observar i jugar.