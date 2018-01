La màgia de les cavalcades dels Reis d'Orient arriba a Osona

Els Reis d'Orient, puntuals a la seva cita, arriben aquest divendres a la tarda a Osona, un any més carregats de regals i il·lusió. Ses Majestats recorreran les localitats de la comarca abans de portar els presents als més petits. A Osona, s'organitzen més de 30 cavalcades. A Vic , la cavalcada comença a la 6 de la tarda, quan els Reis entrin per la carretera de Barcelona recorrent el passeig de la Generalitat fins a arribar a la plaça Major. El trajecte és el següent: passeig de la Generalitat, parc de Jaume Balmes, rambla del Bisbat, rambla dels Montcada, plaça Santa Teresa, rambla del Passeig, plaça Santa Clara, rambla del Carme, rambla de les Davallades, rambla de l'Hospital, carrer del Doctor Junyent, carrer de Mossèn Gudiol, plaça de l'Estació, carrer Jacint Verdaguer i plaça Major, on està previst que Ses Majestats entrin a les 8 del vespre.Més de 800 persones participaran en la cavalcada de Reis de Vic, que té una llargada d'un quilòmetre. A banda de distribuir-se 1.500 quilos de caramels, durant el recorregut es cremaran 4 tones de teia de pi per tal de donar calor i color a la ciutat. Es preveu que hi hagi milers de persones de públic. De fet, la de la Vic és la més multitudinària d'Osona.El matí del dissabte 6 de gener, diada de Reis, Melcior, Gaspar i Baltasar es desplaçaran al Monestir de les Sagramentaries, Residència de les Germanes Josefines, Germanetes dels Pobres, Hospital Universitari de Vic, Residència El Nadal, Hospital de la Santa Creu i Residència Els Saïts. A Manlleu , la rua comença a les 7 del vespre al passeig de Sant Joan cruïlla amb el carrer Arnald de Corcó. La cavalcada va cap a la plaça Fra Bernadí passant per l'avinguda de Roma, el C. Vilamirosa, el c. Doctor Oliveras i Baixa Cortada. Un cop a la plaça Fra Bernadí, Ses Majestats fan el discurs oficial i es dona per tancada la cavalcada de Reis. A Torelló , els Reis d'Orient arriben en un tren de Rodalies. Es preveu que Ses Majestats arribin cap a tres quarts de 7 de la tarda. Els veïns de Torelló els donaran la benvinguda a la plaça de l'Estació i un cop hagin arribat iniciaran el recorregut pels carrers de la població. La cavalcada finalitza a la plaça de la Vila, on els tres reis s'adrecen a tota la quitxalla des del balcó de la Casa de la Vila.