Afectacions a la mobilitat a Vic amb motiu de la Cavalcada de Reis

Recorregut

El recorregut de la Cavalcada és el següent: Carretera de Barcelona, Passeig de la Generalitat, Parc Jaume Balmes, Rambla del Bisbat, Rambla dels Montcada, Plaça de Santa Teresa, Rambla del Passeig, Plaça de Santa Clara, Rambla del Carme, Rambla de les Davallades, Rambla de l'Hospital, Carrer del Doctor Junyent, Carrer de Mossèn Josep Gudiol, Plaça de l'Estació, Carrer de Jacint Verdaguer i Plaça Major.



Afectacions temporals en la circulació de vehicles:

- Només es podrà circular entre les 3 de la tarda i dos quarts de 6 de la tarda pel carrer de Jacint Verdaguer.

- A partir de les 4 de la tarda, i fins que acabi la Cavalcada, no es podrà accedir al Passeig de la Generalitat des de la sortida Vic Sud.

- A partir de dos quarts de 6 de la tarda, i fins que acabi la Cavalcada, no es podrà circular en tot el Passeig de la Generalitat, la Rambla del Passeig, la Rambla del Carme, la Rambla Davallades, Rambla de l'Hospital, Rambla Sant Domènec, Rambla del Bisbat, Rambla dels Montcada, carrer del Doctor Junyent i carrer Mossèn Josep Gudiol.

- A partir de dos quarts de 6 de la tarda, i durant el pas de la Cavalcada, no es podrà circular a l'Avinguda dels Països Catalans, des del carrer Doctor Junyent al carrer de Centelles, en sentit sud i des del carrer de Joan XXIII fins al carrer del Doctor Junyent, en sentit nord.



Afectacions en les línies de transport urbà:

- Les línies 1, 2, 3, 4, 6 i 8 veuran modificat el seu recorregut, ja que no passaran pel centre tal com es pot consultar a les diverses parades i al web de Sagalés. En totes les línies, l'última expedició es realitzarà al voltant de les 4 de la tarda.



Prohibicions temporals d'aparcament:

- A partir de les 2 del migdia no es podrà aparcar en tot el Passeig de la Generalitat, a la Rambla del Passeig, la Rambla del Carme, la Rambla Davallades, Rambla de l'Hospital, Rambla Sant Domènec, Rambla del Bisbat, Rambla dels Montcada, carrer del Doctor Junyent i carrer Mossèn Josep Gudiol.

- Durant tot el dia no es podrà aparcar al carrer de Jacint Verdaguer.