Busquen un home de 79 anys desaparegut a Taradell

Antoni Estrada

Mossos d’Esquadra han activat un operatiu de recerca d’un home de 79 anys de Taradell: Antoni Estrada. Els familiars d'Estrada van posar aquest dimecres una denúncia als Mossos d'Esquadra per la seva desaparició. Fonts policials apunten que des de dissabte, 30 de desembre, no se'n sap res, però se sospita que podria estar desaparegut de dies abans. L'home viu sol en una casa a Taradell i un familiar va adonar-se de la seva desaparició aquest dimecres en anar al seu habitatge a veure'l.Segons fonts properes al desaparegut, es tracta d'un home molt solitari i que surt cada dia a caminar. El dispositiu, on hi participen Unitat de Seguretat Ciutdana, ARRO, unitat canina, helicòpter, Bombers de la Generalitat i Protecció Civil, l'està buscant pels entorns de casa seva i pels llocs on habitualment surt a passejar. Els cossos de seguretat fan una crida perquè si algú l'ha vist o en té cap pista, s'hi posi en contacte.