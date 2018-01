Uns 170 joves participen en el tastet esportiu de Vic durant les vacances de Nadal

Els participants també van poder practir esports adaptats. Foto: Josep M. Montaner

El hoquei, no hi va faltar Foto: Josep M. Montaner

Uns 170 joves van participar a "Jove! Activa't per Nadal", que va tenir lloc entre el 27 i el 29 de desembre al Pavelló de l'Ausoneta i a les instal·lacions esportives més properes. Una proposta esportiva emmarcada en el Pla de l'Esport "Vicactiva't!", i que va néixer amb l'objectiu "d'oferir una alternativa lúdica als joves d'entre 12 i 16 anys de Vic i comarca i per complementar el Festival de la Infància", segons va explicar el regidor d'Esports i Joves, Titi Roca.Una vintena d'entitats esportives vigatanes van col·laborar directament amb l'activitat, amb la intenció de promoure l'esport a la ciutat entre la població més jove, tot oferint la possibilitat que aquest col·lectiu tingui l'oportunitat de tastar diverses pràctiques esportives en un mateix espai i en poc temps. Així, tal com explica l'Ajuntament en una nota, els participants van poder fer un tastet d'esports i activitats físiques i lúdiques com ara hípica, escalada, bici-cross, karate, hip-hop, atletisme, bàsquet, malabars, beisbol, criquet, futbol, gimnàstica, handbol, hoquei, orientació, rugbi, tennis, tennis taula, vòlei i zumba.Roca va subratllar "la bona resposta de les entitats esportives de Vic, ja que tots els esports que es practiquen a la ciutat hi han estat presents, incloent-hi també esports adaptats". La valoració és "molt positiva", i per aquest motiu, Roca va remarcar la intenció de "poder donar-hi continuïtat".L'afluència de visitants va estar molt repartida entre els tres dies, tot i que el divendres va ser el dia amb més assistència, un fet que l'equip organitzatiu format per personal de les àrees d'Esports, Ciutadania i Vicjove de l'Ajuntament atribueix al fet que molts joves volguessin repetir l'experiència i al "boca-orella"."Vic Activa't" és el Pla de l'Esport de Vic que va néixer amb la finalitat de ser una eina dinàmica que permeti la implantació de polítiques vinculades a l'esport i que arribi a l'àmbit social, el de l'educació o el de la salut i a totes les edats - infants, joventut, adults i gent gran-, així com en tots els col·lectius i sectors de la població.