​Els pilots osonencs al Dakar 2018

Nandu Jubany amb Nani Roma, durant la presentació del cuiner al Dakar. Foto: Josep M. Montaner

Aquest dissabte comença el 40è Dakar. Com cada any, hi ha presència osonenca, que la conformen set noms: Nani Roma, Jaume Aregall, Gerard Farrés, Laia Sanz, Marc Solà, Rosa Romero i Nandu Jubany. Els absents d'enguany són Xevi Pons i Joan Font.Nani Roma va finalitzar el passat Ral·li Dakar molt satisfet d'acabar en quarta posició. Durant la primera setmana de competició es va mantenir en la lluita prop dels primers barallant-se amb l'armada Peugeot, però en la segona es va despenjar per problemes mecànics i tot va acabar de torçar-se amb les fortes pluges. Després d'haver competit amb Toyota en l'equip Over Drive, Roma torna dos anys després a la marca Mini dins de l'equip X-Raid, i repeteix duo per tercer any consecutiu amb Alex Haro.Jaume Aregall serà la veu de l'experiència en el que és el seu 8è Dakar dins el cotxe pilotat pel televisiu Jesús Calleja. Precisament, aquest mateix reconeix que Aregall és el 75% de l'equip. A més de competir, faran un reportatge de com es viu el Dakar des de dins lluny de les grans estructures dels equips que lluiten per a les places capdavanteres. Doble feina pel copilot osonenc.Gerard Farrés va aconseguir pujar al tercer esglaó del podi la passada edició del Dakar. El pilot manlleuenc, enrolat en les files de l'equip Himoinsa des de fa tres temporades reconeix que el resultat no és només mèrit propi sinó de tota l'estructura de la formació. "Vaig rebre ajuda en moltes etapes de la resta dels pilots de l'equip, dels mecànics i els mànagers. Els resultats no s'aconsegueixen sol".Després de concloure en la posició 16a en la passada edició i tornar molt satisfeta, tot i "fallar un parell de dies i no aconseguir l'objectiu per poc", la pilot catalana va al Dakar 2018 amb il·lusions renovades i amb una nova moto, una KTM, amb la qual ha realitzat els ral·lis d'Atacama i el Marroc, on va arribar a pujar al podi en una de les etapes.Marc Solà va tornar del Dakar 2017 satisfet amb la carrera que havia realitzat. Ho va passar especialment malament a Bolívia per les condicions meteorològiques. La pluja i el fred van estar a punt de fer-li tirar la tovallola, però va resistir. A final va aconseguir un lloc entre els trenta primers amb una moto de sèrie en categoria Marathon dins de l'equip Yamaha. A mitjans de la present temporada va ingressar en l'equip Himoinsa i prendrà la sortida a Lima pilotant una KTM com a motxiller de Gerard Farrès.Rosa Romero torna al seu 7è Dakar després de l'experiència de l'any passat sobre una moto KTM 450. Tot i ser molt més gran i pesada que l'anterior, va saber dominar-la i gestionar les dificultats etapa a etapa per acabar entre els vuitanta primers, segona femenina. Travessar la meta de Còrdova tornarà a ser el seu repte personal.Quan en Nandu Jubany ho tenia tot a punt, un mes abans d'acudir al seu primer Dakar la passada edició, va patir una caiguda amb la moto practicant dunes al Marroc. Es va trencar el cúbit i el radi. Ni aquest adéu prematur a Dakar, ni tres operacions més i vuit mesos de recuperació han pogut amb el desbordant ànim, simpatia i humor d'aquest cuiner professional amb una estrella Michelin. El pilot català no ha renunciat al seu somni i aquest any té previst estar a la sortida de Lima en la 40a edició de la cursa.