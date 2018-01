Bequen una trentena d’estudiants de la UVic per fer mobilitat internacional

Els alumnes que han obtingut la beca Foto: UVic-UCC

Trenta-un estudiants de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ) van rebre un ajut de la Fundació Antiga Caixa Manlleu (FACM) i BBVA CX, que els permetrà seguir programes d’estudi, de pràctiques i cooperació a l’estranger. Les dues entitats van repartir un fons de 19.500 euros en beques a 31 estudiants, 25 dels quals faran un programa d’estudis, mentre que els 6 restants faran pràctiques de cooperació, tot a l’estranger. Els ajuts es lliuren en funció de l’expedient acadèmic.En el transcurs de l'acte es va donar també un premi valorat en 500 euros al millor reportatge videogràfic dels estudiants que van fer mobilitat internacional el curs passat. Va ser un premi ex aequo per a Judit Ortega Asensio que va fer una estada a la University of West Florida i per a Atenea Malmierca, que va fer una estada de pràctiques internacionals a la Organización Tortugas de Pacuare de Costa Rica.L’acte va tenir lloc a l’Auditori de la Fundació Antiga Caixa Manlleu i comptà amb la presència del president de la FACM, Miquel Torrents, el director de zona de BBVA d’Osona-Vallès, Daniel Guardiola, i del vicerector de Relacions Internacionals i Formació Contínua de la UVic-UCC, Joan Masnou.Durant l’acte de lliurament, el vicerector Joan Masnou va agrair a les dues entitats aquests ajuts, i va afirmar que “aquesta beca representa per als estudiants una gran oportunitat per al seu desenvolupament, tant acadèmic com humà en el sentit més ampli, una font d'adquisició de coneixements i competències que els ha de ser de gran utilitat en la seva posterior inserció en el món laboral”. Per la seva banda, el president de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, Miquel Torrents, va encoratjar els joves estudiants a “a sortir a veure altres països i altres realitats”. Per últim, el director de la zona d’Osona-Vallès de BBVA, Daniel Guardiola, va reafirmar la voluntat de continuar contribuint amb aquest fons de beques, perquè “invertir en educació és el millor que podem fer per tornar a la societat allò que ens ha donat”.La convocatòria dels ajuts té dues modalitats. La primera, destinada a la mobilitat internacional, és per a estudiants de la UVic-UCC que durant el curs 2016-17 participen en un programa de mobilitat acadèmica en alguna institució amb la qual la UVic-UCC té un acord signat de col·laboració. La segona va destinada als estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic que participen en el programa de cooperació amb Nicaragua i als estudiants de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes que participen en els programes de cooperació amb Marroc, Guatemala i Nepal.