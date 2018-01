Enxampen un jove forçant la porta d'un cotxe per robar el mòbil de dins

La Guàrdia Urbana de Vic va enxampar un jove de 17 anys intentant obrir un cotxe estacionat forçant-ne el pany. Els agents van rebre l'avís d'un ciutadà el passat 29 de desembre a tres quarts de 10 del matí. La patrulla s'hi va desplaçar i en comprovar els fets, van detenir el menor d'edat i veí de Vic.



Resulta que el jove hauria forçat la porta per robar un telèfon mòbil que hi havia a la vista, a l'interior del vehicle. Els agents també van intervenir-li un ganivet que hauria fet servir per a l'intent de forçament del pany.