Els Reis portaran pluja i neu

Boira a la cubeta d'Esterri, al Pallars Foto: Ramon Baylina/Meteopallars

Els Reis portaran un canvi de temps amb pluja i neu a cotes mitjanes. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informat que la tarda de divendres es mantindrà amb estabilitat atmosfèrica arreu del país. Hi haurà alguns intervals del núvols, però no s'esperen precipitacions enlloc i el vent ja haurà afluixat gairebé del tot. La temperatura serà semblant a la de dies enrere. Tot i això, durant el dia de Reis es preveu l'arribada d'una pertorbació de l'Atlàntic que, unida a la formació d'una depressió a la zona de Catalunya, donarà lloc a un canvi meteorològic en forma de precipitacions extenses i localment abundants.Entre dissabte a la tarda i diumenge es preveu que la pluja afecti Catalunya de manera general. Les quantitats més abundants es centrarien a la meitat est i a la resta de litoral i prelitoral, on es podrien recollir localment més de 50 mm en tot l'episodi. La cota de neu oscil·larà entre els 1.600 i els 1.200 metres –localment més avall-. Dilluns tant sols quedarien algunes precipitacions residuals.La temperatura tendirà a baixar lleugerament, tot i que no s'espera fred intens. D'altra banda, dissabte el vent es reforçarà de component sud i est, i es mantindrà diumenge. Aquest fet donarà lloc a una notable alteració de l'onatge a la costa catalana.Malgrat això, els models a mitjà termini encara mostren algunes discrepàncies sobre la situació meteorològica del cap de setmana, per tant caldrà seguir les següents actualització de la predicció.