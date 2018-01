L'ANC convoca una concentració a la plaça de Vic per Junqueras

Oriol Junqueras torna al Tribunal Suprem (TS) aquest dijous per reclamar el seu alliberament. La sala d'apel·lacions ha de pronunciar-se sobre el recurs que va presentar la defensa del vicepresident del Govern, cessat arran de l'aplicació de l'article 155 i empresonat per l'Audiència Nacional espanyola després de la declaració d'independència Una delegació d'ERC donarà suport a Junqueras a les portes del Suprem i, des de Catalunya, l'ANC vol mobilitzar la ciutadania per transmetre al també president de la formació republicana que té "tot el suport" del poble català. Per això, l'entitat sobiranista ha convocat concentracions a les places dels ajuntaments de capitals de comarca a partir de les 8 del vespre de dijous. A Osona, les ANC han fet una crida a reunir-se a la plaça Major de Vic, davant de l'Ajuntament de la capital.Al mateix temps, però, l'ANC fa una crida al sobiranisme per desplaçar-se fins a Sant Vicenç dels Horts, municipi d'Oriol Junqueras, i omplir la plaça de la vila. "Sigui quina sigui la decisió, ens trobarem novament per a donar-li tota la nostra força", assenyalen.