Sant Quirze de Besora ja té nou consistori infantil

01/01/1970

Ciutadans, PSC i PP també valoren aprofitar un escenari d'impediment per votar dels electes empresonats o refugiats a Brussel·les per forçar la investidura d'Arrimadas | Oferir la presidència del Parlament als "comuns" a canvi de no donar suport a un candidat independentista és un dels plantejaments dels partits constitucionalistes