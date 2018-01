Torelló aprova un pressupost de 16,1 milions d'euros per al 2018

El ple de l 'Ajuntament de Torelló del passat desembre va aprovar el pressupost per al 2018 que s'enfila a 16,1 milions d'euros. L'equip de govern (PDECat i Fem Torelló) va comptar amb el suport del grup municipal del PSC. ERC-Junts per Torelló es va abstenir i la CUP-Som Poble va votar-hi en contra. D'una banda, Esquerra apuntava que no podien donar suport al pressupost per la manca de compromís del govern amb els acords que es van prendre el 2017; la CUP, per la seva banda, oferia el seu vot afirmatiu a canvi d'un referèndum vinculant per decidir com ha de ser la gestió municipal del servei d'aigua.La xifra per al pressupost d'enguany és lleugerament inferior a la del 2017 (un 3,5 menys). Entre les demandes dels regidors del PSC per donar suport a l'aprovació, destaca la partida de 15.000 euros per un procés participatiu. D'altra banda, també destaca 3,3 milions d'euros destinats a la inversió. Entre aquests, l'obra que compta amb la xifra més alta és la que forma part del pla de barris: la reforma de la ronda de les Pollancredes i el parc municipal. D'altra banda, el pressupost del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura s'incrementa fins als 985 mil euros.