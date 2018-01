Reclamen transparència quant al nombre de víctimes humanes per la caça a Catalunya

Durant les festes de Nadal hi va haver dos caçadors que van morir. Un home a Bàscara (Al Empordà) va morir ofegat, en caure en una bassa artificial mentre caçava amb els seus gossos, dos dels quals també s'haurien ofegat, d'acord a la informació de premsa disponible. D'altra banda, el dia de Sant Esteve, un altre caçador (de 41 anys) va morir a causa del tret que li va disparar un company mentre participava en una batuda de senglar a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp). D'acord amb les informacions periodístiques, va confondre el company amb un senglar i el va disparar mortalment.La Coalició La Veritat de la Cacera lamenta les dues morts i se solidaritza amb els familiars i amics de les víctimes. Al mateix temps, les entitats que formen la coalició destaquen l'opacitat amb les que les autoritats i el propi sector cinegètic tracten els accidents relacionats amb la pràctica de la cacera. Remarquen que resulta impossible trobar dades oficials sobre el número de persones afectades per accidents de caça anualment, ja siguin ferits o morts, i tant persones que participaven en la caça com aquelles altres que no hi tenien res a veure. Apunten que és important que la societat sigui conscient de les repercussions que la pràctica de la caça té sobre les persones, ja que tant els propis caçadors com molts altres usuaris de la natura (excursionistes, corredors, ciclistes, boletaires, escaladors, etc.) estan exposades a un elevat risc.Per tot plegat, La Veritat de la Cacera s'adreçarà a les administracions per tal de reclamar les dades d'accidents i víctimes de caça, tal com es fa amb les víctimes d'accidents de circulació. La Veritat de la Cacera és una coalició impulsada per Ecologistes en Acció de Catalunya i de la que formen part: Anima Naturalis, DEPANA, Fundació per a l'Asessorament i l'Acció en Defensa dels Animals (FAADA), Futur Animal, Galgos 112, Libera! Associació Animalista, Signatus (Centre d'estudis i divulgació del llop), i Plataforma SOS Delta del Llobregat.I compta amb el suport de: ANG : Associació de Naturalistes de Girona, CEPA : Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius, FEDAN : Federació d’Entitats Pro Drets dels Animals i la Natura, IAEDEN : Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i Defensa de la Natura, IPCENA : Institució de Ponent per la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural, GEPEC-EdC : Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya, LIMNOS : Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany, CREM: Cercle de Recerques i Estudis Mogoda, i Plataforma per la Salvaguarda del Montseny.