La Diputació lliura el projecte de reforma de dos ponts de les Masies de Roda

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de les Masies de Roda el projecte de reforma del pont del torrent de la font de la Teula i del pont de la Serra Xica, que presenten un ample de pas reduït i disposen d'unes mesures de seguretat viària que requereixen d'una actualització.

El pont de la Serra Xica Foto: Diputació de Barcelona

El projecte, que té per objectiu detectar les zones damnificades dels ponts i dels accessos als mateixos, proposa les actuacions i mesures necessàries per a la seva reparació a més de definir una solució que millori la convivència entre vianants, ciclistes i vehicles motoritzats.També aconsella adaptar l'estructura dels ponts a les condicions de trànsit existent, disposant les mesures de seguretat vial adequades però aconseguint la preservació del valor paisatgístic de l'estructura i minimitzant les interaccions amb el trànsit de vehicles que circula per aquesta via.En ambdós ponts s'ha proposat la col·locació dels mòduls de prelloses que amplien la secció del pont en 1.30 m i el muntatge d'una barrera de seguretat mixta (fusta – acer) d'un metre d'alçada i amb passamà superior a banda i banda del tauler. El cost total de les actuacions previstes en el treball és de 58.630,17 euros.