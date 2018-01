Comissen una xarxa japonesa per caçar ocells a L'Esquirol

Els Agents Rurals han denunciat una persona per utilitzar una xarxa japonesa, de vuit metres de llargada, per caçar ocells a L’Esquirol. En el moment de l’actuació, no hi havia cap au. D’altra banda, els agents també es van emportar l’aparell electrònic que el caçador utilitzava com a reclam per atraure altres ocells. Així ho han explicat en una piulada al seu compte de Twitter.La xarxa japonesa és una eina que està prohibida per caçar ocells. Cal destacar que capturar ocells protegits és un delicte al Codi Penal que pot comportar penes de presó que van de 6 mesos a 2 anys. A més, si s'utilitzen eines i arts il·legals com la xarxa japonesa, també pot comportar penes de presó de 4 mesos a dos anys i la inhabilitació temporal d'exercici de caça. D'altra banda, administrativament, pot suposar una multa que va dels 401 euros als 2.000, a més d'una indemnització econòmica de 100 euros per cada ocell mort.