Pere Bassas, el primer nadó de l'any a Osona

L'equip del CHV donant la benvinguda al nadó Foto: CHV

El primer nadó de l'any 2018 nascut a Osona és un nen, de nom Pere. Va néixer a la una del migdia de l'1 de gener a l'Hospital Universitari de Vic. Pere Bassas Pla és el primer fill de la Dolors i en Marc, dos osonencs (de Santa Eugènia de Berga) que actualment resideixen a Grenoble (França), però que aquests dies eren a la comarca celebrant les festes amb les seves famílies.Va ser un part eutòcic (per via vaginal, sense complicacions ni necessitat de cesària) a la setmana 36 de gestació. El nadó va pesar 2.845 g i tant el nen com la mare es troben en molt bon estat de salut. Això sí, el procés de part va ser llarg, doncs havien ingressat a l'hospital a les 7 del matí del 31 de desembre.Aquest dimarts al matí, en representació del Consorci Hospitalari de Vic, la directora de Cures, Mireia Subirana, juntament amb el cap del Servei d'Atenció a la Dona i l'Infant, Pere Domènech, i l'equip de la planta de Pediatria han donat la benvinguda al nadó i l'enhorabona als pares.