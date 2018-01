El tradicional Pessebre Vivent d'Osona, en marxa

Amb l'arribada del Nadal, també han tornat els Pastorets i els Pessebres Vivents a molts municipis d'Osona. Entre aquests no hi podia falta el tradicional Pessebre Vivent d'Osona ; enguany Tona celebra la seva 46a edició. És un dels que té més història de la comarca. Va néixer l'any 1972 quan el grup d'Escoltes, l'Esbart dansaire i una colla de jovent del poble van decidir que calia fer alguna activitat pels volts de Nadal.A mesura que va passar el temps, es va consolidar la part interpretativa amb la incorporació de diàlegs, i efectes de llum i so. Es representa a la falda del Castell on es poden veure les recreacions d'escenes com el poble de Betlem, l'Anunciació o el Naixement. Aquest clàssic de la comarca, on hi participen més de 200 persones, es pot visitar el 6, 7 i 14 de gener de 18.00 a les 20.00 h.

