Busquen la millor disfressa a Torelló

L' Escola d'Arts Plàstiques de Torelló i ACTE han començat una campanya per tal de trobar la millor disfressa del Carnaval de Terra Endins de tots els temps: la que ha triomfat, aquella que sempre es recordarà... Es busquen disfresses originals, innovadores, impactants, divertides, úniques, memorables, èpiques... que hagin lluït en algun dels últims 39 Carnavals de Terra Endins. El dia 3 de febrer, coincidint amb la jornada de portes obertes de l'Escola d'Arts Plàstiques, s'inaugurarà una mostra on es podran veure les 20 millors disfresses que hagin arribat.Tothom qui vulgui participar, cal que enviï una fotografia de la disfressa en qüestió a [email protected] , abans del 21 de gener. Poden ser disfresses de nens o adults. Es valorarà l'originalitat. No poden participar les disfresses comprades ni de carrosses.