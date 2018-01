​L'Ateneu de Manlleu posa en marxa una plataforma online de venda agrupada amb articles de petits productors

Logo de la nova plataforma Foto: Ateneu de Manlleu

Sense intermediaris. Amb aquesta és la idea de la nova plataforma que han ideat des de l' Ateneu de Manlleu per fomentar la compra de productes fets a prop de casa. "Molta gent es trobava que havia d'anar a comprar els ous a un lloc, les verdures a un altre i la carn en un altre punt, i això dificultava molt la compra", ha explicat Marc Riera, un dels impulsors de la iniciativa. D'aquesta manera, Sa(Bis) és la plataforma de compra agrupada que l'Ateneu ofereix als seus socis perquè comprin productes de proximitat sense intermediaris. De moment acaben d'arrencar amb una desena de productors del territori, però esperen poder-ne anar incorporant de nous. Per poder ser productor cal complir almenys tres dels quatre requisits bàsics: ecològic, artesà, local i de venda directa.Sa(Bis) és una iniciativa de l'Ateneu de Manlleu amb l'objectiu de facilitar la compra de productes de km 0 i/o ecològics. Els productors són socis de l'Ateneu i els clients també, de fet és un dels requisits per poder accedir a la compra en línia que es lliura cada dijous a la tarda al mateix Ateneu.El rebost de cada soci es pot omplir amb mel, pa, carn, cervesa, crema de verdures, ous o iogurt, entre altres productes. En aquestes primeres setmanes de prova, coincidint amb les festes de Nadal, l'Ateneu també demana l'opinió dels seus socis i si creuen que hi falta algun tipus de producte que els ajudi a acabar de completar la cistella de la compra. "Intentarem tancar el cercle i que l'oferta sigui el màxim de complerta", ha destacat Marc Riera, un dels ideòlegs.Segons els impulsors, la iniciativa no només vol donar un nou canal de venda als productors "sense cap tipus d'intermediació", sinó que també els vol ajudar perquè "de mica en mica facin força i estableixin altres canals que els facilitin la feina", ha dit Riera. De fet, han detectat que sovint, els productors petits, artesans i de l'àmbit agroalimentari "els costa fer el pas cap a la digitalització i vendre per internet". En canvi, aquesta plataforma els agrupa a tots i intenta ajudar-los a dinamitzar-se i a explorar nous canals de venda.Cada setmana els 170 socis de l'Ateneu de Manlleu reben un correu electrònic amb les novetats dels productes de la setmana. Després, els socis van a l'Ateneu i allà recullen la cistella que els han preparat. Segons Riera, el projecte no suposa cap inversió ni cap despesa per a l'Ateneu, però és una manera de "fidelitzar" socis, perquè per poder-hi participar cal ser afiliat a l'entitat.