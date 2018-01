Els Reis portaran neu a cotes força baixes?

Primera nevada de la temporada a cotes baixes. Foto: Jordi Ubach

Els models meteorològics apunten a un notable canvi de temps

Reis blancs? Hores d'ara només és un desig a la carta dels aficionats a la meteorologia però no es pot descartar, ni molt menys, que Ses Majestats portin una enfarinada a cotes forces baixes.Els models meteorològics fa dies que marquen un canvi molt notable de temps a partir del 6 de gener, que es podria allargar uns quants dies. La inestabilitat vindria acompanyada d'aire molt fred que faria que ràpidament baixés la cota de neu.Les primeres precipitacions es produirien el mateix dia de Reis amb cotes superiors als 1.000 metres, però diumenge podrien baixar a 600-700 metres. Alguns models, tanmateix, estimen que la nevada podria arribar molt més avall i emblanquinar bona part de les comarques de l'interior del país.Queden però massa dies per afinar un pronòstic que no deixa de ser “meteorologia ficció”. En tot cas, caldrà estar molt atents a les previsions dels propers dies.