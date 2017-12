Dues persones moren en un accident de trànsit a la C-37 a Torelló

Dues persones van perdre la vida anit en un xoc múltiple amb cinc vehicles implicats a la C-37 a Torelló, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre es va rebre a les 23.26 hores d'aquest dissabte al quilòmetre 155 de l'Eix Vic-Olot.



Segons les primeres informacions, s'hauria produït una col·lisió frontal entre dos turismes i, de retruc, en l'accident s'hi haurien vist involucrats dos cotxes més i un camió que transportava porcs. Com a conseqüència de la topada, van resultar morts els conductors de dos dels turismes involucrats. Es tracta de N. C. G., de 66 anys i veí de Sant Jaume de Llierca, i de K. T. L., de 23 anys i veí d'Olot.



A més, en el sinistre hi va haver una persona ferida crítica, traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron, una persona ferida menys greu i dues més ferides lleus, que van ser traslladades a l'Hospital de Vic. Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies del SEM.



Quant a l'afectació viària, la circulació es va tallar en el tram de l’accident fins a les 04.03 h aproximadament, quan la via es va reobrir.