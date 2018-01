Els peatges de les autopistes de la Generalitat pugen un 1,6%

Els peatges de les autopistes i túnels de titularitat de la Generalitat pugen un 1,6% de mitjana a partir de l'1 de gener corresponent a l'IPC del passat mes d'octubre, segons informa el Departament de Territori i Sostenibilitat. Les vies afectades per aquest increment són la C-32, C-33, C-16 i també els túnels de la C-16. En alguns casos, com l'accés a Premià i Sant Andreu el preu dels peatges no es modifiquen. El peatge més car, el del Túnel del Cadí, passa d'una tarifa d'11,64 euros a 11,82 euros, amb un increment de l'1,55%.



El segon peatge amb el preu més alt és la barrera de Manresa a la C-16, que els dissabtes, diumenge i festius costarà 7,84 euros, i el tercer, la barrera de Vallcarca a la C-32 amb un cost de 6,78 euros. El túnel de Vallvidrera puja set cèntims i passarà a costar 4,25 euros, la barrera a Cubelles el peatge puja a 4,05 euros, la barrera de Vilassar puja a 1,39 euros, la barrera d'Arenys costarà 2,3 euros i la de Mollet del Vallès valdrà 1,33 euros.