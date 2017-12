​Vic organitza un any més el dinar «Festes en Companyia»

Grup de voluntaris del dinar Foto: Aj. de Vic

L’Orfeó de Vic va acollir el passat 23 de desembre el dinar col·lectiu “Festes en companyia”, que se celebra des de fa uns quants anys a la ciutat. El regidor de Benestar i Família, Àlvar Solà, va explicar que l’esdeveniment té lloc “amb l’objectiu que aquelles persones que no passen les festes acompanyades puguin compartir una estona agradable”.Aquest dinar és possible gràcies a l'ajuda de diversos voluntaris, entitats i empreses col·laboradores que desinteressadament ofereixen els seus productes, temps o serveis. “Festes en companyia” està organitzat per la regidoria de Benestar i Família de l’Ajuntament de Vic, juntament amb Creu Roja d’Osona, Càritas Arxiprestal de Vic, Associació El Tupí i Associació Ashes. Com a col·laboradors, aquest any s’ha comptat amb la participació de Torres Petit, El Xocolater de Taradell, Capri, Mónpaper, XixoVic, Avícola i Ramadera Casellas, Grup Vikus, Graficser, Ajuntament de Taradell i Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.Al dinar hi van participar unes 80 persones, entre assistents i voluntaris. El menú va consistir en un dos plats i postres. El dinar va acabar amb música a càrrec de La Corda Fluixa.