La Diputació signa crèdits amb els ajuntaments de Prats i Sant Hipòlit per més de 828.000 euros

Mercè Conesa i Hipòlit Serra, signant el crèdit Foto: Diputació de Barcelona

La presidenta de la Diputació de Barcelona , Mercè Conesa, va signar la setmana passada crèdits per valor de 828.788,11 euros amb l'alcalde de Prats de lluçanès, Isaac Peraire, i Sant Hipòlit de Voltregà, Hipòlit Serra. En total, s'han signat crèdits amb 23 ajuntaments de la demarcació per valor de 33.058.799,41 euros. Prats ha rebut un crèdit de 288.000 euros, dels quals 11.322,66 estan subvencionats per la Diputació; i Sant Hipòlit n'ha obtingut un de 540.788,11 euros, dels quals 23.686,34 estan subvencionats per la Diputació.A través del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i el Banc de Sabadell, els ajuntaments poden obtenir una línia de préstecs per a inversions a un tipus d'interès preferencial. Al llarg de tot l'any passat, la Diputació de Barcelona va signar crèdits per valor de 95.542.467,71 euros, dels quals 4.554.349,25 euros estaven subvencionats per la mateixa corporació.L'any passat es va firmar l'acord entre la Diputació de Barcelona i Banc Sabadell que permet impulsar el Programa de Crèdit Local, fruit del procés de selecció d'entitats realitzat durant l'any 2016. El Programa permet als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades reduir els costos financers dels préstecs dels municipis destinats a noves inversions. Així, les entitats locals també poden acollir-se a operacions de préstecs a llarg termini, a actuacions relacionades amb millores a la tresoreria i a línies de préstecs pont per a inversions finançades amb subvencions.